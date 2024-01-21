В МИД РФ назвали удар по Донецку варварским: как ВСУ атакует РФ 21 января

Фото: Виктория Веленская/РИА Новости

Торговые ряды, разрушенные в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка

Жертвами обстрела ВСУ рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке стали по меньшей мере 25 человек, еще 20 получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм. Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили более 60 снарядов по шести районам Белгородской области, а также нанесли 63 удара из ствольной артиллерии по Херсонской области. Подробности новых попыток ВСУ атаковать территорию РФ — в материале NEWS.ru.

При обстреле рынка в Донецке погибло 25 человек

Жертвами «чудовищного обстрела» украинскими войсками Кировского района Донецка стали по меньшей мере 25 мирных жителей, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ нанесли удары по многолюдному рынку в микрорайоне Текстильщик на юго-западе города.

«На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.

Руководитель региона заявил, что среди пострадавших есть тяжелораненые. У многих, по его словам, проникающие ранения в области жизненно важных органов, а также травматическая ампутация конечностей. Он также отметил, что ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

В МИД РФ сообщили, что Москва призывает международные структуры и правительства осудить варварский террористический акт, совершенный ВСУ против мирного населения России. В ведомстве подчеркнули, что молчание фактически будет означать одобрение убийств граждан.

По сообщению представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив более 160 различных боеприпасов. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.

Что очевидцы рассказали об обстреле Донецка

При обстреле ВСУ Кировского района Донецка один из снарядов попал в магазин бытовой техники, рассказали журналисты РИА Новости. Это произошло во время работы магазина, когда сотрудники обслуживали покупателей.

«Я стоял здесь, продавал телевизор людям. И как шандарахнуло туда, здесь было все в дыму, и мы побежали. Одного парня ранило маленькими осколками в шею», — рассказал сотрудник магазина по имени Артем.

В здании была пробита крыша, поврежден фасад, а также уничтожено большое количество бытовой техники.

Жительница Донецка рассказала «Известиям», что ВСУ наносили удары целенаправленно по магазинам. После обстрела загорелись торговые палатки, все находившиеся поблизости граждане начали кричать.

«Я просто услышала прилет, очень сильный прилет, полетели осколки. Я торгую возле банка, присела под свой стол. Оглядываюсь — дым, дым вокруг, и смотрю, что попало в магазины. Люди закричали, дым стоит, люди кричат, я под столом под своим сижу, боюсь шевельнуться», — заявила женщина.

Многоэтажка получила повреждения в результате удара ВСУ по Донецку

При обстреле украинскими военными микрорайона Текстильщик получил повреждения многоэтажный дом. Видео последствий удара опубликовал Telegram-канал «Типичный Донецк». На кадрах можно увидеть повреждения остекления и фасада дома.

Ранее в Сети появилось видео последствий удара по Текстильщику. На опубликованных кадрах можно увидеть повреждения внутри одного из помещений.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Квартира жилого дома в Донецке после пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки

За прошедшие сутки украинские военные выпустили более 60 снарядов по шести районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадавших в результате обстрела не было.

«В Белгородском районе по селу Устинка выпущен 21 артиллерийский снаряд, по селу Журавлевка — четыре артиллерийских снаряда, по селу Солнцевка — один гранатометный выстрел, по МАПП „Нехотеевка“ — три артиллерийских снаряда. В селе Щетиновка противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе, в селе Красный Хутор — с помощью одного БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Глава региона добавил, что ВСУ обстреляли из миномета, гранатомета и пулемета окраину хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе. Пострадавших и раненых не было. По его словам, в Волоконовском районе по селу Тишанка был выпущен один неустановленный боеприпас. Никто не пострадал, в результате прилета в одном частном жилом домовладении была повреждена стена.⠀

«В Грайворонском городском округе двумя дронами-камикадзе атакована окраина села Новостроевка-Вторая. Пострадавших нет. После падения одного из дронов с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. По окраине села Рождественка выпущено пять минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Глотово противник атаковал с помощью одного дрона-камикадзе, впоследствии сдетонировавшего в поле. Обошлось без последствий», — сообщил губернатор.

Гладков заявил, что в Краснояружском районе в селе Колотиловка в результате атаки противника с применением дрона-камикадзе был поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших не было. В Колотиловке с БПЛА были сброшены два осколочных боеприпаса, обошлось без последствий. Кроме того, под минометный обстрел попала окраина села Вязовое. Было зафиксировано четыре прилета, пострадавших и разрушений не было.

«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено восемь выстрелов из гранатомета АГС-17. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад. По селу Середа выпущено восемь минометных снарядов, по селу Муром и хутору Панков — три и пять минометных снарядов соответственно. Также в Середе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений», — рассказал Гладков.

ВСУ нанесли 63 удара по Херсонской области за сутки

Украинские войска нанесли за сутки 63 удара из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил источник РИА Новости.

«Киевский режим продолжает террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские боевики нанесли по ним 44 удара из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ совершили еще 19 обстрелов», — сообщил источник.

Под удары попали Алешки, Новые Лагери, Казачьи Лагеря, Песчановка, Саги, Старая Збурьевка, Обрывка, а также Днепряны. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется.

Фото: МО Украины

В районе Севастополя ПВО сбили воздушную цель

Системы ПВО перехватили воздушную цель около Севастополя, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы города, повреждения инфраструктуры не выявлены. Все службы города находятся в состоянии боевой готовности.

Украинские войска вновь попытались атаковать Крым

Система ПВО сбила над Геническим округом на юге Херсонской области две вражеские ракеты, нацеленные на Крым, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.

«Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым. Ракетная опасность не отменена, зенитчики наготове», — написал Сальдо.

По заявлению Минобороны, попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации была пресечена около 14:00 мск.



В ведомстве отметили, что дежурные средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

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