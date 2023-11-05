Удар по Керчи, диверсия в Джанкое: как ВСУ атакуют РФ 5 ноября Минобороны заявило об атаке 15 ракет на судостроительный завод в Керчи

Фото: МО Украины

В ночь на 5 ноября Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило о попытке ВСУ атаковать судостроительный завод им. Бутомы в Керчи 15 крылатыми ракетами. По информации МО РФ, 13 из них были сбиты силами ПВО. Кроме того, Telegram-канал Mash написал, что украинские военные впервые использовали дистанционное «минирование дронами», чтобы подорвать поезд с нефтепродуктами в Джанкое. Российские военные обнаружили дроны, и саперы смогли оперативно обезвредить все мины. Какие еще регионы оборонялись от атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали судостроительный завод в Керчи

Ночью ВСУ атаковали судостроительный завод им. Бутомы в Керчи 15 крылатыми ракетами, 13 из них были сбиты силами ПВО, сообщило Минобороны России. В ведомстве добавили, что в результате попадания ракеты был поврежден один из кораблей на заводе.

«4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б. Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет», — говорится в сообщении.

Ранее об атаке сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, часть обломков ракет упала на территорию одного из сухих доков. Чиновник добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

ВСУ попытались атаковать Крым 16 беспилотниками одновременно

Telegram-канал Mash рассказал о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Крым. По данным канала, ВСУ сразу запустили 16 беспилотников со стороны Херсонской области, но все они были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны. Mash добавил, что обломки двух беспилотников повредили остекление жилого дома в поселке Первомайское, также из-за атаки произошел небольшой пожар. В публикации говорится, что пострадавших нет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ обстреляли Белгородскую область 13 раз за сутки

В Белгородской области за сутки зафиксировано 13 прилетов снарядов и сбиты 2 БПЛА, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый — установлено 11 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по МАПП „Шебекино“ выпущено два снаряда из гранатомета СПГ-9 „Копьё“. Никто не пострадал, разрушений нет», — заявил Гладков.

Кроме того, по его словам, украинские беспилотники были сбиты средствами ПВО над селами Соломино и Ближнее Белгородского района. На земле разрушений нет.

Фото: МО Украины СПГ-9

Украинская ракета разрушила мебельный магазин в Скадовске

В городе Скадовске Херсонской области ВСУ разбомбили здание мебельного магазина, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Обстрел произошел ночью.

«Минувшей ночью боевики киевского режима обстреляли Скадовск: одна американская ракета попала в мебельный магазин. Среди людей никто не пострадал. Здание сильно разрушено, нанесен большой материальный ущерб», — написал Сальдо.

Как отметил губернатор, обошлось без жертв и пострадавших. По его словам, противник не может нанести урон российским военным, поэтому обстреливает жилые дома и предприятия.

ВСУ пытались взорвать поезд дронами-минами в Джанкое

По данным Telegram-канала Mash, 5 ноября украинские военные попытались подорвать железнодорожный состав с нефтепродуктами в Джанкое. Они впервые использовали дистанционное «минирование дронами» из-за невозможности подобраться ближе к объекту.

Mash добавил, что диверсанты приземлили шесть дронов с взрывчаткой вдоль ж/д путей, затем взрывное устройство запрограммировали на активацию по уровню шума, ожидая, что оно сработает, когда мимо проедет состав с топливом. Mash добавил, что попытка ВСУ подорвать состав провалилась. Российские военные обнаружили дроны, и саперы смогли оперативно обезвредить все мины. Минобороны не комментировало эти данные.

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