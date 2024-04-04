Удар по Харькову, хранение шин, секс-скандал на Урале: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли удар по украинскому танковому училищу в Харькове, куда завезли иностранные танки с зарубежными инструкторами, под огонь также попала подстанция. Автолюбителям дали советы по хранению зимней резины, чтобы покрышки не деформировались и не потрескались при дальнейшем использовании. Журналисты узнали подробности сексуального скандала в Первоуральске, где 11-летняя девочка занялась групповым сексом с подростками и попала на видео, выяснилось, что она сама предлагала интим подросткам. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Какие позиции ВСУ Россия разгромила в Харькове?

Минувшей ночью в Харькове под удар ВС РФ попало танковое училище Вооруженных сил Украины, куда незадолго до этого прибыли иностранные танки и зарубежные инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, два попадания также были в Слободском районе Харькова в микрорайоне Новые дома.

«Под удар попало танковое училище на улице Полтавский Шлях, 192, в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — заявил он.

Лебедев добавил, что, по предварительным данным, удар нанесен по подстанции и «в городе пропал свет». Координатор николаевского подполья уточнил, что «сейчас троллейбусы ходят». Кроме этого, российские войска поразили здание РОВД на улице Любови Малой.

По словам подпольщика, удары ВС РФ также пришлись по Мерефянскому механическому заводу, на котором, по некоторым данным, собирали и хранили беспилотные летательные аппараты. Также российские военные ударили по железнодорожному составу с боеприпасами и военнослужащими ВСУ.

Фото: МЧС Украины

«Вечером 3 апреля и ночью 4 апреля по Харькову и пригороду пришлась целая серия ударов по военным объектам. Вечером 3 апреля был прилет в городе Мерефе, рядом с Харьковом. Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА», — сказал Лебедев.

Завод находится около железнодорожного вокзала. По данным подпольщиков, во время удара там разгружался состав с боеприпасами, военной техникой ВСУ и личным составом. Как рассказал Лебедев, поезд из-за детонации на заводе тоже попал под удар.

Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что на обломках ракеты «Герань», выпущенной минувшей ночью по объектам ВСУ в Харькове, была нанесена надпись «За „Крокус Сити Холл“». Военэксперт Борис Рожин заявил, что для удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины российская армия использовала БПЛА. По его словам, в результате атаки поразили территорию Змеевской ТЭС, на месте возникло возгорание двух трансформаторов, был поврежден масляный резервуар. Еще одной целью ударов стал пункт дислокации штурмового батальона «Лють», который был организован в здании Октябрьского отдела полиции. После поражения на месте наблюдалась мощная детонация и горение.

«Этой ночью российскими войсками совершен массированный налет дронов-камикадзе по объектам противника в Харькове и области. Целями поражения стали объекты энергетической инфраструктуры, военно-оборонного комплекса и пункты дислокации сил и средств противника», — написал Рожин.

Фото: IMAGO/Dmytro Nikolaienko/Global Look Press Вид на Харьков

Как правильно хранить зимние шины?

Автоэксперт Вадим Стрельбицкий рассказал, что перед тем как убрать шины до следующей зимы, следует их почистить и найти для хранения сухое прохладное место. При этом покрышки необходимо перекладывать, чтобы они не деформировались.

«Что касается советов по хранению шин, то, прежде чем убирать их до востребования, рекомендуется сначала тщательно очистить их от грязи, реагентов, камней и пыли. Также важно осмотреть шины на наличие повреждений, порезов и износа, обратить внимание, держат ли они давление», — объяснил специалист.

В место хранения зимних шин не должны попадать прямые солнечные лучи, из-за которых может высохнуть каучук. Если это произойдет, покрышки могут потрескаться при дальнейшем использовании. Кроме того, необходимо сохранять правильное положение шин, напомнил Стрельбицкий. Колеса в сборе на дисках можно хранить и в вертикальном, и в горизонтальном положении, а покрышки без дисков — только в вертикальном положении или на специальных стойках, чтобы на боковины не было давления.

При этом россиян призвали не спешить менять зимние шины на летние — нужно дождаться установления стабильной плюсовой температуры по ночам. По словам автоэксперта Алексея Шастова, важно учесть особенности климата в регионе и изучить статистику прошлых лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«При смене сезона главное — не спешить. Необходимо дождаться стабильной плюсовой температуры в ночное время. Для каждого региона в России это разные даты, поэтому необходимо учитывать особенности климата вашего региона и статистику прошлых лет», — пояснил Шастов.

При выборе шин рекомендуется обратить внимание не только на марку и отзывы, но и на результаты тестов, которые проводятся профессиональными экспертами. Также стоит прислушаться к мнению опытных продавцов-консультантов. Экономить на резине для автомобиля не стоит. С большой вероятностью более дорогие модели шин от ведущих производителей будут иметь лучшие характеристики.

После зимы также следует проверить состояние подвески и силового агрегата в машине. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал проверить радиаторы: при потеплении стоит снять утеплитель с капота и чаще мыть автомобиль. Для этого лучше завести машину на СТО к специалистам.

«Все-таки летом скорость выше, если что-то сломается, то будет неприятно. Необходимо проверить радиаторы: в течение зимы они забиваются, а потом перегреваются. Снимите утеплитель с капота, у кого есть. В остальном — мойте машину чаще, и она ответит вам улыбкой», — посоветовал эксперт.

Кроме того, стоит заранее приобрести летнюю резину. Это позволит не стоять в очередях, когда резко потеплеет. Если автомобиль долгое время не использовался, важно также проверить состояние аккумулятора и подвески.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что за скандал произошел в школе на Урале?

В Первоуральске следователи возбудили уголовное дело, после того как трое восьмиклассников занялись групповым сексом с 11-летней девочкой. Школьники сняли процесс на видео, которое позже мать одного из мальчиков обнаружила в его телефоне. Женщина обратилась в полицию.

Новые подробности скандальной истории рассказал житель Первоуральска. По его словам, школьница сама предлагала интим подросткам. Он заявил, что с девочкой несколько месяцев встречался один из молодых людей. На протяжении этого времени она делала интимные предложения другим людям.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Параллельно она сама писала всем мальчикам и предлагала переспать. Она и моему другу писала, но мы ее послали куда подальше. Причем не намеками писала, а напрямую предлагала. <...> К сожалению, переписка не сохранилась. Этой девочке надо лечить голову», — заявил он.

В телефоне школьницы обнаружили переписку еще со многими мальчиками. Из сообщений можно сделать вывод, что девочку с ними тоже связывали близкие отношения. Среди местных жителей мало кто верит, что школьницу изнасиловали, однако, по их мнению, скорее всего, она будет признана судом пострадавшей. Обвиняемые подростки пока свободно посещают школу, их не арестовали. По словам жителей Первоуральска, отношение к ним в коллективе нормальное, кто-то из одноклассников их даже жалеет.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что 11-летней необходима помощь психиатра. По его мнению, родители девочки должны «гореть от стыда». Парламентарий назвал случившееся историей позора и заявил, что такое необходимо пресекать очень жестко.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«В любом случае 11-летний ребенок должен быть помещен под серьезное наблюдение психиатра, и ни одна правозащитница не должна вякать, что девочку якобы пытаются забрать, такое нужно пресекать очень жестко. В глазах всех это должно быть позором. Есть шанс, что рецидивов не будет. Главное, не разрешать какому-нибудь каналу снять сериал „Влюблена в 11“. Эта история должна быть историей позора, стыда и негодяйства. Родители должны сгореть от стыда. Это кошмар, позор», — высказался Милонов.

Он считает, что родители школьницы невнимательно следили за ней и не воспитывали. Депутат также предположил, что у девочки может быть психическое заболевание. По словам Милонова, если врачи выяснят, что школьница здорова, то должны быть наказаны ее родители.

Психиатр Василий Шуров заявил, что интерес к порнографии у детей вызывает желание повторить. Эксперт считает, что в истории с 11-летней школьницей из Первоуральска нужна экспертиза: если не будет обнаружено серьезных отклонений, то это дефекты воспитания со стороны родителей и школы. Он заявил, что в плане морально-нравственной деградации современное поколение, к сожалению, шагнуло очень хорошо. Психиатр также призвал обследовать восьмиклассников, которые стали участниками интимного видео.

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