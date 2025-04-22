Казалось бы, что может быть проще — нажал кнопку «удалить» и очистил почту от ненужных писем. Но, оказывается, это большая ошибка! Если вы удаляете спам в почте, позднее можете горько пожалеть.
Вот почему спам не нужно удалять.
- Опасность случайного удаления
В спаме иногда оказываются важные письма (например, уведомления от банков). Если вы не проверяете папку, а сразу чистите ее, можете потерять критичную информацию.
- Обучение фильтра
Каждый раз, когда вы помечаете письмо как спам, почтовый сервис запоминает отправителя и улучшает свою защиту. Удаление письма не дает системе полезных данных.
- Защита от новых угроз
Современные спам-фильтры используют ИИ, который анализирует миллиарды писем. Ваши действия («Это спам» / «Не спам») помогают алгоритмам точнее блокировать мошенников.
Как правильно бороться со спамом?
- Регулярно проверяйте папку «Спам» (раз в неделю).
- Вручную отмечайте подозрительные письма кнопкой «Это спам».
- Никогда не удаляйте всю папку разом.
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