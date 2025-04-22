Удаляете спам в почте? Позже горько пожалеете! Вот почему нельзя это делать

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Казалось бы, что может быть проще — нажал кнопку «удалить» и очистил почту от ненужных писем. Но, оказывается, это большая ошибка! Если вы удаляете спам в почте, позднее можете горько пожалеть.

Вот почему спам не нужно удалять.

Опасность случайного удаления

В спаме иногда оказываются важные письма (например, уведомления от банков). Если вы не проверяете папку, а сразу чистите ее, можете потерять критичную информацию.

Обучение фильтра

Каждый раз, когда вы помечаете письмо как спам, почтовый сервис запоминает отправителя и улучшает свою защиту. Удаление письма не дает системе полезных данных.

Защита от новых угроз

Современные спам-фильтры используют ИИ, который анализирует миллиарды писем. Ваши действия («Это спам» / «Не спам») помогают алгоритмам точнее блокировать мошенников.

Как правильно бороться со спамом?

Регулярно проверяйте папку «Спам» (раз в неделю). Вручную отмечайте подозрительные письма кнопкой «Это спам». Никогда не удаляйте всю папку разом.

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