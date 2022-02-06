«Ингосстрах» отчитался о двукратном росте онлайн-урегулирования по КАСКО

В 2021 году в мобильном приложении IngoMobile зарегистрировано почти 40 500 случаев удалённого урегулирования убытков по КАСКО. Таким образом рост в сравнении с предыдущим годом составил более чем 100%, сообщается в пресс-релизе компании «Ингосстрах».

Отмечается, что на сегодняшний день более 35% убытков по договорам автокаско физических лиц заявляются онлайн. Воспользоваться возможностью удалённого урегулирования могут жители всей страны — время выдачи направления на ремонт на СТОА составляет один рабочий час независимо от региона. Больше всего убытков по КАСКО было урегулировано онлайн в июле — 3664 случая (28%), в августе — 3549 случаев (28,8%), а также в декабре — 4056 случаев (33,7%).

Самыми активными пользователями приложения IngoMobile стали клиенты в возрасте 36–45 лет (примерно 31% случаев) и 46–55 лет (22%). Пользователи в возрасте 18–25 лет составляют более 9% случаев, 26–35 лет и старше 55 лет — около 19%, отметили в компании. Чаще всего убытки онлайн заявляют водители из Москвы (52%), Санкт-Петербурга (15%), Московской области (10%).

По словам директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Максима Дмитриева, компания постоянно работает над сокращением срока урегулирования убытков по КАСКО. Так, самый быстрый ответ на заявление в IngoMobile клиент получил через 4 четыре минуты.

«Алгоритм работы мобильного приложения позволяет выдавать направление на ремонт в максимально сжатые сроки, что значительно экономит время наших клиентов. В приложении встроена система контроля сроков принятия решений, в личном кабинете отображается информация о текущем статусе урегулирования убытка. IngoMobile предоставляет на российском рынке одну лучших систем по урегулированию случаев по автокаско благодаря полностью дистанционному сервису, большому выбору СТОА для ремонта, наличию дополнительных опций, позволяющих клиенту минимизировать временные затраты на сбор документов и ремонт автомобиля. Страхователи отмечают высокое качество сервиса. Об этом говорят постоянный рост количества клиентов, предпочитающих заявлять убытки онлайн, минимальный уровень жалоб по процессу урегулирования убытков, подтверждённый официальной статистикой. Кроме этого, „Ингосстрах“ предоставляет возможность инспекции процесса приёмки автомобиля, что особенно актуально после сложных и объёмных ремонтов. В компании есть специализированное структурное подразделение для мониторинга сроков урегулирования и производства ремонта, что позволяет предоставлять стабильно высокий уровень сервиса нашим клиентам», — отметил Дмитриев.

В компании также рассказали о необычном страховом случае, когда машину клиента повредила корова. По словам женщины, во время отпуска она услышала «фырканье» животного около припаркованного автомобиля. Выяснилось, что корова трётся рогами о заднее крыло и правую часть бампера, повредив покрытие машины. Случай был признан страховым и урегулирован. В «Ингосстрахе» отметили, что подобные происшествия случаются крайне редко и составляют около 0,01% всех случаев.