Российские власти «абсолютно точно» не планируют закрывать школы и переводить учащихся на дистанционный режим, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Какой позиции придерживается Минпросвещения, где в российских школах вводят удаленку, что сейчас с заболеваемостью в России?
Что говорят в Минпросвещения
Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в 82 субъектах РФ, и за минувшую неделю показатели выросли более чем на треть, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Власти не планируют закрытия школ или перевода учащихся на дистант.
«Закрытие школ или перевод на дистанционное обучение не планируется, это абсолютно точно. Там, где действительно заболеваемость увеличивается, — там, конечно, соответствующие меры действуют, но массово так вопрос не стоит», — заявил министр просвещения.
По его словам, речи о введении в школах масочного режима также не идет. Такие меры могут быть приняты по решению региональных органов управления образованием, однако федеральный центр не планирует вводить ограничения.
«У нас школы работают, идет образовательный процесс, готовимся к Новому году, поэтому все в штатном режиме», — заверил Кравцов журналистов.
Где ввели карантин
В ряде регионов России начинают закрываться на карантин школы и детские сады. В Курганской области местные власти частично закрыли 18 школ и пять детских садов, сообщили в областном департаменте образования, а одна школа в Куртамышском округе была закрыта полностью.
Подъем заболеваемости фиксируется в Нижегородской области. В местном управлении Роспотребнадзора сообщили, что на карантин закрыто 2,5% школ и детских садов региона.
Три школы подпали под карантин в Смоленской области, одна из них полностью. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ остается ниже порогового уровня.
В Санкт-Петербурге были закрыты на карантин 20 классов в школах и четыре группы в детских садах. В комитете по образованию причинами назвали грипп и ОРВИ, но не коронавирус.
В Карелии на карантин ушли 15 классов в 11 школах из-за повышенной заболеваемости ОРВИ. В Роспотребнадзоре отметили, что вируса гриппа в регионе не обнаружено.
Что с заболеваемостью COVID-19 в России
Заболеваемость коронавирусом в РФ резко выросла после спада летом. По данным оперативного штаба, за неделю с 13 по 19 ноября в России выявлено 58 150 случаев заболевания, треть из которых — в пределах Центрального федерального округа. Также растет количество госпитализаций — на 16,9%, до 6398 человек. 93 человека по всей России скончались от последствий заболевания. Количество выздоровевших также продолжает расти, однако пока не превышает количества новых случаев.
Лидерами по количеству заболевших остаются Москва с 10 201 заболевшим и Санкт-Петербург с 5834 случаями. Также большое количество случаев выявлено в Приволжском федеральном округе, где выделяются Удмуртия, Пермский край и Самарская область.
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