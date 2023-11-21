Удаленки не будет: где в школах РФ ввели карантин, что с COVID-19 Глава Минпросвещения Кравцов: школьников в России не вернут на удаленку

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Российские власти «абсолютно точно» не планируют закрывать школы и переводить учащихся на дистанционный режим, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Какой позиции придерживается Минпросвещения, где в российских школах вводят удаленку, что сейчас с заболеваемостью в России?

Что говорят в Минпросвещения

Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в 82 субъектах РФ, и за минувшую неделю показатели выросли более чем на треть, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Власти не планируют закрытия школ или перевода учащихся на дистант.

«Закрытие школ или перевод на дистанционное обучение не планируется, это абсолютно точно. Там, где действительно заболеваемость увеличивается, — там, конечно, соответствующие меры действуют, но массово так вопрос не стоит», — заявил министр просвещения.

По его словам, речи о введении в школах масочного режима также не идет. Такие меры могут быть приняты по решению региональных органов управления образованием, однако федеральный центр не планирует вводить ограничения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«У нас школы работают, идет образовательный процесс, готовимся к Новому году, поэтому все в штатном режиме», — заверил Кравцов журналистов.

Где ввели карантин

В ряде регионов России начинают закрываться на карантин школы и детские сады. В Курганской области местные власти частично закрыли 18 школ и пять детских садов, сообщили в областном департаменте образования, а одна школа в Куртамышском округе была закрыта полностью.

Подъем заболеваемости фиксируется в Нижегородской области. В местном управлении Роспотребнадзора сообщили, что на карантин закрыто 2,5% школ и детских садов региона.

Три школы подпали под карантин в Смоленской области, одна из них полностью. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ остается ниже порогового уровня.

В Санкт-Петербурге были закрыты на карантин 20 классов в школах и четыре группы в детских садах. В комитете по образованию причинами назвали грипп и ОРВИ, но не коронавирус.

В Карелии на карантин ушли 15 классов в 11 школах из-за повышенной заболеваемости ОРВИ. В Роспотребнадзоре отметили, что вируса гриппа в регионе не обнаружено.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с заболеваемостью COVID-19 в России

Заболеваемость коронавирусом в РФ резко выросла после спада летом. По данным оперативного штаба, за неделю с 13 по 19 ноября в России выявлено 58 150 случаев заболевания, треть из которых — в пределах Центрального федерального округа. Также растет количество госпитализаций — на 16,9%, до 6398 человек. 93 человека по всей России скончались от последствий заболевания. Количество выздоровевших также продолжает расти, однако пока не превышает количества новых случаев.

Лидерами по количеству заболевших остаются Москва с 10 201 заболевшим и Санкт-Петербург с 5834 случаями. Также большое количество случаев выявлено в Приволжском федеральном округе, где выделяются Удмуртия, Пермский край и Самарская область.

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