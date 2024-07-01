Удаленка в жару. Можно ли не ходить на работу, когда на улице плюс 30?

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Жара заметно осложняет трудовые будни россиян. Некоторые офисы и цеха превратились в настоящие парные, сотрудники в прямом смысле перегреваются. Можно ли при аномально высоких температурах не ходить на работу либо перейти на удаленку и что требовать от работодателей в таких случаях — в материале NEWS.ru.

При каких условиях в жару можно работать меньше

Существует ряд критериев, которые влияют на продолжительность рабочего дня, рассказал NEWS.ru адвокат Михаил Салкин.

«При жаре сокращается рабочий день, если в помещении температура превышает 28,5 градуса, на час; свыше 29 градусов — на два часа; свыше 30,5 градуса — на четыре часа. При работе на улице при температуре воздуха выше 32,5 градуса необходимо обеспечить работника возможностью отдыха в прохладном помещении, а непрерывная работа на улице не должна длиться дольше 20 минут с перерывами на отдых по 10 минут», — отметил юрист.

Он также добавил, что если помещение кондиционировано, то никакого сокращения рабочего дня не предусмотрено.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать:

4–5 часов для тех, кто использует спецодежду для защиты от теплового излучения;

1,5–2 часов для тех, кто работает не в спецодежде.

Также специалисты не рекомендуют проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градуса.

Для того чтобы не допустить обезвоживания организма, в Роспотребнадзоре рекомендуют правильно организовать и соблюдать питьевой режим. В частности, температура питьевой воды и напитков должна составлять 10–15 градусов.

Как заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, по закону работодатель обязан обеспечить необходимые условия для работы сотрудников.

«Например, в жару офисы оборудуются кондиционерами, а где-то дополнительно выдается вода. Это закреплено как на уровне закона, так и на уровне нормативно-правовых актов», — сообщил депутат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможно ли перейти в жару на удаленную работу

По словам Ярослава Нилова, в некоторых случаях сотрудники переходят на удаленную работу при погодных аномалиях. Он напомнил, что в РФ есть регионы, где постоянно наблюдаются высокие температуры, которые кажутся аномальными для северных территорий или Центральной России. Например, в северокавказских республиках, Краснодарском крае, Волгоградской области температура может достигать 40 градусов выше нуля.

«В этих регионах люди адаптируются к жаре, и многие вопросы решаются через нормативно-правовые акты», — отметил Нилов.

Он также сообщил, что депутаты предлагают разрешить использование тонированных передних боковых стекол для работников транспорта. По его словам, в жару это крайне востребовано как для пассажирских рейсов, так и для грузоперевозок.

Кроме того, есть законодательные инициативы, которые находятся на рассмотрении. Например, депутат Борис Чернышов предложил сокращать рабочий день в случае аномальной жары.

Какие пробелы есть в действующем законодательстве

В России нет единого правового поля, которое регламентировало бы такие вещи, как работа в жару и в особых температурных условиях. Об этом NEWS.ru заявила председатель профсоюза «Новый труд» Дарья Митина.

«Есть самые общие положения Трудового кодекса. В частности, ст. 214 регламентирует, что работодатель обязан обеспечить нормальные условия для работы при разных температурных режимах. Но на деле это крайне редко соблюдается, причем даже на предприятиях с государственной собственностью и в органах государственной власти. Я как бывший работник двух федеральных министерств знаю, что для нас не было предусмотрено никаких отгулов, выходных или даже увеличенных перерывов в жаркое время года», — рассказала Митина.

По ее словам, помимо Трудового кодекса существуют всевозможные санитарные правила и нормы (СанПиНы), которые регламентируют правила работы, но они постоянно меняются.

«Один из СанПиНов гласит, что при достижении температуры в помещении 28 градусов предоставляется возможность уйти с работы на час раньше, а при 29 градусах — на два часа раньше. Но реально увидеть офис, где это соблюдается, практически невозможно», — констатирует Митина.

Она напомнила, что в обязанности работодателя входит обеспечение нормальных условий для работы в особых температурных режимах. В частности, это включает установку кулеров, вентиляторов и кондиционеров в рабочем помещении.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кому жаловаться, если в офисе жарко

Согласно статье 5.27 КоАП РФ, если работодатель не обеспечил нормальные условия для работы (например, не установил кулеры с водой, вентиляторы и кондиционеры), его могут оштрафовать. Если в рабочем помещении из-за жары невозможно нормально трудиться, Дарья Митина советует жаловаться не только в трудовую инспекцию, но и в прокуратуру, а также обращаться в суд за компенсацией.

«Если работа в неадекватных температурных условиях нанесла ущерб вашему здоровью, нужны данные медицинской комиссии. После этого тоже можно обращаться в суд. Но всегда лучше не доводить дело до суда. Нужно напоминать работодателю о его обязательствах и изучать СанПиНы, так как они часто меняются. Без хорошего юриста по трудовому праву обойтись сложно», — говорит Митина.

По ее словам, грамотный подход позволяет работникам получать в жару отгулы и больше перерывов.

Какую погоду в РФ синоптики прогнозируют в начале июля

Июль в России начнется с аномально жаркой погоды. По прогнозу заместителя начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолия Цыганкова, в первых числах месяца практически на всей территории страны, даже на севере, ожидается около 30 градусов в дневные часы.

В первой половине недели в российской столице будет держаться сильная жара. Днем в Москве воздух прогреется до 30–32 градусов. А в четверг, 4 июля, столбики термометров могут скакнуть до 34 градусов. По словам Цыганкова, этот показатель на пять градусов выше климатической нормы.

Метеоролог сообщил, что начиная с 29 июня в РФ поступает жаркий воздух из Африки. По словам синоптика, вскоре он доберется даже до северных регионов, например Мурманской области.

«Факел такой же жары пойдет из Казахстана в Новосибирск и Красноярск, аж до Якутии дойдет. В Новосибирске и Томске в начале следующей недели — около 32–34 градусов», — рассказывал ранее NEWS.ru Цыганков.

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