Что положено женщинам в декрете от государства и работодателя

Фото: Michaela Begsteiger/imagebroker/Global Look Press

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил дать возможность женщинам в декрете работать удаленно с сохранением выплат и гарантий. Соответствующий законопроект партия направила в правительство на рассмотрение. Какие нововведения для женщин в декрете еще предлагали российские власти?

«Наш законопроект поможет матерям сохранить квалификацию, а если необходимо, то и заработать дополнительные средства в семейный бюджет. Самое главное, предлагаемая мера укрепит уверенность женщин в завтрашнем дне и будет способствовать большему количеству положительных решений о детях», — заявил Слуцкий.

Политик привел данные Росстата, согласно которым большинство россиянок рожают первого ребенка в возрасте от 25 до 35 лет. По его словам, решиться на следующего ребенка, находясь на пике карьерного роста, намного сложнее. Он также добавил, что обществу нужно больше здоровых и смышленых детей, поэтому партия предлагает меры, направленные на рост рождаемости и укрепление семей в стране.

Что еще в России предлагали сделать для женщин в декрете

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков 21 июля 2023 года подготовил проект, согласно которому предлагается переводить студенток в декрете на дополнительное выделенное бюджетное место. Законопроект парламентарий направил на заключение в правительство, пишет ТАСС.

«После рождения ребенка к учебе на платном возвращаются единицы, потому что у семьи появляются другие, более важные расходы», — констатировал Даванков.

По его словам, законопроект направлен на то, чтобы помочь студенткам закончить учебу в университете на бюджетном месте и вернуться к обучению в любой момент после рождения ребенка.

Общественная палата (ОП) России 14 июня 2022 года предложила дать возможность россиянкам с ребенком выбирать срок декретного отпуска без потери в деньгах. Согласно инициативе, в этом случае сумма, которую молодые мамы получат от работодателя, не изменится. Таким образом, россиянка может сократить отпуск по уходу за ребенком наполовину и каждый месяц получать в два раза больше, чем обычно, или же продлить его за счет уменьшения выплат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сейчас положено женщинам в декрете

Отпуск по уходу за ребенком может длиться полтора или три года — его продолжительность зависит от желания самой женщины. Гражданка имеет право на декрет уже на 30-й неделе беременности, когда получает соответствующий больничный лист. Для многоплодной беременности или родов с осложнениями срок отпуска больше.

Утрату заработка за этот период покрывают декретные выплаты — пособие по беременности и родам. Его могут получить только беременные женщины либо женщины, усыновившие ребенка возрастом до трех месяцев. Пособие по беременности и родам равняется 100% среднего заработка работающей россиянки. Если у женщины средний дневной заработок составляет сумму ниже МРОТ, то при расчете пособия исходят из установленного МРОТ. Студенткам, ИП и уволенным из-за ликвидации организации сотрудницам выплачивать пособие будет Социальный фонд (СФР). Официально не работающим женщинам пособие по беременности не выплачивается. Однако другие пособия они получать могут. Например, единовременные пособия при рождении ребенка или пособие по уходу за ребенком. Декретные выплаты начисляют всем женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после.

Читайте также:

Депутат Леонов призвал продавать экстренные контрацептивы по рецепту

В России предложили ввести льготы для отцов за времяпрепровождение с детьми

В России попросили не призывать молодых отцов из-за проблем с демографией