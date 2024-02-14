Удальцову продлили арест по делу об оправдании терроризма Суд продлил Удальцову арест на три месяца по делу об оправдании терроризма

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Сергей Удальцов

Басманный суд Москвы продлил арест координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Он проведет в СИЗО еще три месяца

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Удальцову меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, — сказали в суде.

Ранее Росфинмониторинг внес Удальцова в реестр террористов и экстремистов.

В конце декабря прошлого года координатора «Левого фронта» задержали на Красной площади во время акции. Мероприятие было посвящено дню рождения Иосифа Сталина. По словам Удальцова, во время акции присутствующие, помимо красных флагов, демонстрировали символику «Левого фронта». Удальцова доставили в ОВД «Китай-город».

Спустя несколько недель стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело из-за высказываний в интернете. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире оппозиционера, изъяли электронные носители и гаджеты.

По словам координатора «Левого фронта», его обвинили в размещении постов в поддержку «ребят из Уфы», арестованных по делу о создании террористического общества. Удальцов не признал свою вину.