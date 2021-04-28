Учёный ВШЭ: как «золотые паспорта» помогут проблемным русским инвесторам

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект, позволяющий иностранным гражданам получить вид на жительство в упрощённом порядке за инвестиции в российскую экономику. Программа создана по аналогии с «золотыми паспортами», которые выдавали на схожих условиях в других странах, например на Кипре и Мальте. Профессор факультета экономических наук ВШЭ Тамара Теплова объяснила NEWS.ru почему программой воспользуются, в основном, бывшие российские богачи и как в реальности привлечь инвестиции в страну.

— Как вы относитесь к идеи о наших «золотых паспортах»?

— Я положительно к этому отношусь. Мальта, Кипр, другие страны, которые предлагали за инвестиции свои «золотые паспорта», сдаются и отказываются от этого под давлением Евросоюза. Идея Минэкономразвития рассчитана на то, что в Россию потекут деньги иностранцев, но на самом деле это будут российские же инвесторы, которым станет некомфортно в Лондоне или, скажем, в Швейцарии и которые теперь смогут легко вернуться.

— Разве наши инвесторы там отказались от российских паспортов?

— Отказались. Ряд стран вынуждают принять то или иное гражданство и есть немало бывших россиян, которые с удовольствием получали другое гражданство, однако их положение там становится всё более некомфортным. Всё чаще им задаются вопросы о происхождении денег, про источники текущего дохода. В какой-то момент количество этих вопросов может стать настолько критическим, что эти люди захотят под определённые послабления и условия вернуться в Россию. А тут уже, пожалуйста: готово такое ложе.

— По вашему, на наших бывших — основной расчёт, это не просто один из бонусов программы?

— Думаю, Минэкономразвития всё-таки на них делает ставку. Ведомство, видимо, обладает определенными способностями к прогнозу и понимает, что чем дальше, тем вопросов о происхождении капитала и роде деятельности за границей будет больше. Когда эти бывшие россияне поймут, что что-то надо делать, у нас их будут ждать готовые паспорта. Если же будет не так, то, боюсь, по этой программе к нам придут «три копейки».

Максим Блинов/РИА Новости

— Что можно сделать для реального привлечения инвестиций?

— Для того, чтобы действительно иностранные инвесторы пришли, нужно менять инвестиционный климат. Однако, боюсь, с учётом тех трендов, которые мы видим сейчас, надеяться на это не приходится. Я бы сказала, что предложение Минэкономразвития не совсем идёт в русле тех подвижек, которые мы видим в других областях. Ну, это уже не в первый раз, когда какое-то ведомство ведёт себя, так сказать, «прогрессивно» по сравнению со всеми остальными. Ничего страшного в программе «золотых паспортов» нет, просто замах на рубль, а эффект на три копейки.

— А что вы имеете ввиду, говоря о неправильном пути других ведомств?

— Я имею ввиду защиту миноритарных акционеров, заботу о держателях облигаций и об инвесторах. Нам нужно стремиться упрощать принятие каких-то сложных решений. Что уже говорить о заботе о бизнесе — вот эти длинные майские праздники, например. С одной стороны мы хотим биться за повышение ВВП и производительность труда, а с другой устраиваем такие длинные праздники. Одно с другим как-то не сочетается.