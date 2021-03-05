Учёный связал любовь к вину с тягой к знаниям

https://static.news.ru/photo/b885f96a-7d98-11eb-8a97-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский физик и гражданский активист Андрей Ростовцев обнаружил забавную закономерность и поделился своими наблюдениями. Исследователь связал любовь к вину с тягой к знаниям.

Рассмотрим страны, в которых есть академические университетские традиции, и попробуем посоревноваться с их жителями в потреблении вина. Мы быстро убедимся в том, что чем старше университетские традиции, тем больше вина выпивают жители этой страны, — пишет Ростовцев.

Согласно его наблюдениям, чем больше в стране выпивают вина, тем раньше в них появлялись университеты.

Старейший ныне действующий университет был основан в 1088 году в Папской области в Италии. К слову, он до сих пор работает в Болонье, а Ватикан с огромным отрывом обогнал все остальные страны мира по потреблению вина, которое составляет 70 литров на душу в год.

На втором месте Университет Саламанки в Испании (1138 год). Там в среднем пьют по 30 литров вина в год. Чуть позже основан Парижский университет во Франции, где выпивают уже по 45 литров алкогольного напитка.

Следом идут основанный в 1175 году в Италии Университет Модены (40 литров), в 1290 году — Лиссабонский университет (40 литров) и Австрия с Германией, где пьют по 20 литров вина в год. Венгерский университет в Пече основан в 1367 году (25 литров). Даже Америка, потребляющая сегодня чуть более 9 литров, не стала исключением из этого глобального тренда: Гарвард был основан в 1663 году.

МГУ был основан лишь в 1755 году, и потребление вина в России составляет всего 7-8 литров в год. Первый в Японии университет Кэйо был основан в 1858 году. Соответственно, японцы потребляют чуть менее двух литров вина в год, пишут «Новые Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что 26 образцов российских розовых вин проверили специалисты Роскачества и выяснили, что хорошие образцы могут быть даже дешевле 400 рублей за бутылку.