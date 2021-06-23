Учёный спрогнозировал появление в России ещё восьми новых штаммов COVID-19

С открытием границ в Россию хлынут всевозможные штаммы COVID-19, в результате чего страна получит самый большой «светофор» из коронавирусных болезней, которые есть на планете Земля. Об этом «Царьграду» заявил доктор медицинский наук Дмитрий Еделев.

Сейчас на планете выявлено ещё девять новых штаммов. По словам учёного, ещё восемь штаммов «нам могут довезти».

Я считаю, что открытие границ сегодня — это преступление, с моей точки зрения, преступление против россиян, преступление против России. У нас идёт рост коронавирусной инфекции, у нас намечается огромная третья волна. И в этот момент, открыв границы, мы как бы приглашаем остальные штаммы коронавируса приехать в нашу страну, — отметил Еделев.

Специалист напомнил, что те страны, которые вовремя закрыли воздушное пространство с Индией, проскочили третью волну пандемии. При этом в страны, которые открыли авиасообщение с Мальдивами, Египтом и другими южными направлениями, попал опасный индийский штамм.

Ранее в оперативном штабе правительства по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции объяснили, что Россия не приостановила авиасообщение с Индией, чтобы российские граждане имели возможность вернуться на родину.

Как сообщалось, распространяющийся в Индии новый штамм коронавирусной инфекции «дельта-плюс» отличается молниеносной заразностью. По данным медиков, заразиться им можно просто проходя мимо инфицированного человека без маски. Также «дельта-плюс» устойчив к моноклональным антителам и способен «обходить» иммунитет.