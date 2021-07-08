Учёный рассказал об условиях содержания пациентов с COVID-19 в больницах

Высокая температура и влажность в больничных палатах плохо влияют на течение коронавируса. Об этом «Радио 1» рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.

По словам эксперта, для пациентов с коронавирусной инфекцией температура воздуха в помещениях должна быть в пределах +20–25 градусов, а влажность — не более 30–40%. Чтобы облегчить содержание пациента, в больницах обязательно должны быть кондиционеры, считает он.

Для положительного результата лечения важно поддерживать гомеостаз — постоянные условия по температуре и влажности для организма, — сказал Нетёсов.

Учёный также подчёркивает важность обильного питья, сбалансированного питания и поступления в организм больного достаточного количества кислорода. Для этого, по его словам, в палате постоянно должны быть открыты окна либо должны использоваться кислородные маски.

Ранее сообщалось, что в коронавирусные стационары стали заполняться людьми в возрасте 14–29 лет, причём некоторые из них болеют очень тяжело.