Учёный рассказал о глубокой заинтересованности Путина темой коронавируса

https://static.news.ru/photo/d9a5e7fe-7cf9-11ea-8a39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев рассказал о своём разговоре с президентом Владимиром Путиным на совещании 7 апреля. По его словам, политик очень хорошо знаком с темой коронавируса.

По его словам, в дискуссия была очень интересной и конструктивной. Глава государства хотел «сверить часы», уверен он.

Мы говорили с ним на одном языке. То есть президент настолько глубоко погружён в тему, настолько понимает, что происходит, — сказал учёный в эфире «России 1».

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о мерах государственной поддержки в связи с пандемией коронавируса. По его словам, экономические эксперты в администрации президента и лично Владимир Путин работают над новыми решениями для помощи экономике.