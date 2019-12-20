https://static.news.ru/photo/591fa470-23ea-11ea-9d4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Работа в последний день года, когда вся страна живёт ожиданием праздника, не приносит вреда здоровью. Но только при одном условии — если она любимая, считают врачи.

Как пояснил доктор медицинских наук Алексей Умрюхин, если работа интересная, человек, несмотря на дополнительное напряжение, выполняет её с удовольствием. И тогда в конце рабочего дня усталость сопровождается удовлетворением и положительным эмоциональным состоянием. Это усиливает резервные возможности организма.

Однако если работа нелюбимая, муторная, монотонная, это станет признаком усталости и раздражительности, что негативно скажется на новогоднем настроении.

Впрочем, то же можно отнести и к самому новогоднему празднику. Если праздник желанен, то и усталости не будет, а если наоборот, тогда бессонная ночь выбьет из колеи.

В любом случае, после работы 31 декабря и последующего празднования Нового года человеку следует отоспаться, — цитирует Умрюхина РИА Новости.

Общая рекомендация — спать не менее восьми часов в сутки. А вот количество часов сна после праздника следует определить, учитывая режим сна последних пяти-семи суток. Если человек не досыпал в эти дни, ему следует увеличить продолжительность сна 1 января и в последующие дни, чтобы восполнить накопившийся дефицит, посоветовал специалист.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин назвал логичным предложение объявить 31 декабря выходным днём. Однако, по его мнению, необходимо «спокойненько» проанализировать вопрос, чтобы не нанести ущерб огородникам и садоводам, отобрав у них какой-то дополнительный день.