Учёный рассказал, когда снег зимой станет аномалией в России

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Замдиректора Института физики атмосферы РАН Владимир Семёнов рассказал, что снег зимой в России станет аномалией. Такое время наступит через несколько десятилетий, заявил учёный в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Потепление влияет на изменение климата в России, понижается его континентальность. Другими словами, разница температур зима-лето сокращается на европейской территории России.

То есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности, — поясняет Семёнов.

Так, через 30–40 лет среднесуточные зимние температуры в Москве достигнут нулевой отметки, как, к примеру, в Варшаве. А снег и вовсе станет аномалией.

Слова учёного накануне подтвердил и глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, заявивший, что глобальная температура может в ближайшие пять лет превысить климатическую норму на полтора градуса.

Как сообщалось ранее, число природных катаклизмов в России может удвоиться. Об этом заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.