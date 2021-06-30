Учёный рассказал, когда снег зимой станет аномалией в России

Замдиректора Института физики атмосферы РАН Владимир Семёнов рассказал, что снег зимой в России станет аномалией. Такое время наступит через несколько десятилетий, заявил учёный в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Потепление
То есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности, — поясняет Семёнов.
Так, через 30–40 лет среднесуточные зимние температуры в Москве достигнут нулевой отметки, как, к примеру, в Варшаве. А снег и вовсе станет аномалией.
Слова учёного накануне подтвердил и глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, заявивший, что глобальная температура может в ближайшие пять лет превысить климатическую норму на полтора градуса.
Как сообщалось ранее, число природных катаклизмов в России может удвоиться. Об этом заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.