https://static.news.ru/photo/4bce8e9e-649a-11ea-be85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что версия о распространении коронавируса по «поясу смерти» (40 градус северной широты) не имеет научных оснований.

По его словам, развитие вируса не связано с географическим положением. Роль играет плотность населения, передаёт «Радио Sputnik».

Мы видели много всего: видели Бермудский треугольник, «пояс смерти» и ещё что-то, к науке это не может иметь отношения. А если серьёзно, то этот коронавирус получил эволюционное преимущество за счёт мутации. В результате этого он распространился на человека, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что заболевание имеет преимущество, так как быстро «захватывает» новые территории. При этом после создания вакцины для людей оно станет чем-то обычным, как грипп зимой.

Сейчас мы имеем «приливную волну», которая захлёстывает. Как специалисты мы ожидаем, что этот вирус дойдёт до какого-то барьера, который либо создаст человек, либо он появится естественным путем, и тогда закончится вспышка, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 стало пандемией. К 12 марта вирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших. В России зафиксировано 29 случаев заражения.