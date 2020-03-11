https://static.news.ru/photo/858c0878-6396-11ea-aa62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая делают всё, чтобы снизить распространение коронавируса, однако им вряд ли удастся сдержать пандемию. В ближайшем будущем COVID-19 будут инфицированы 60-70% населения КНР. Такое мнение высказал глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Это важный вопрос. Ещё раз об основных предпосылках: мы говорим о пандемическом вирусе, 60-70% будут инфицированы. Разумеется, он будет вновь распространяться в Китае. Нет причин в этом сомневаться, — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, глупо ожидать, что вирус сам исчезнет с планеты. Как заявил учёный, в том, что грядёт очередная волна эпидемии, нет никаких сомнений.

Мы делаем все, чтобы снизить эффект (эпидемии), но то, что Китай снова столкнется с вирусом, с научной точки зрения, это наверняка, — заключил Вилер.

Ранее китайские специалисты заявили, что носители коронавируса COVID-19 распространяют инфекцию 20–37 дней после появления первых симптомов, писал NEWS.ru.