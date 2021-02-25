Учёный, отрицавший холокост, уволен из СПбГЭУ

https://static.news.ru/photo/4be012f2-7779-11eb-81e5-96000091f725_660.jpg Юрген Штроп Фото: Public Domain

Профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Владимир Матвеев, отрицавший холокост, уволен из учебного заведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Увольнение произошло в начале февраля. При этом комиссия СПбГЭУ по этике, планировавшая рассмотреть позицию учёного, отложила заседание из-за того, что он был госпитализирован с инфарктом и перенёс операцию.

26 января, в канун Дня памяти жертв холокоста, в Санкт-Петербурге прошёл вебинар для школьных учителей по теме: «Подготовка уроков памяти жертв холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица», на котором выступил профессор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и СПбГЭУ Владимир Матвеев.

В ходе своего выступления он заявил, что «холокоста не было», газ нацисты использовали для дезинфекции помещений, а топлива для сжигания людей у немцев не хватало. По мнению специалиста, этот «миф» распространяется из-за выгоды для Израиля, поддержки еврейских общин США и «иммунитета евреев против критики».

Матвеев является полковником в отставке и имеет стаж педагогической работы более 30 лет. У него есть научные степени доктора технических наук, кандидата экономических наук и доктора философии, он член Академии военных наук и Академии геополитических проблем. Профессор преподавал студентам такие предметы, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке. Стоит отметить, что из РАНХиГС он также был уволен.

Как писал NEWS.ru, главный раввин России Берл Лазар призвал запретить точку зрения, которой придерживается Матвеев. По его словам, до сих пор остаются люди и целые государства, которые отрицают холокост и переписывают историю в собственных политических целях.