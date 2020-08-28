Учёный опроверг прогноз климатолога о суровой зиме в России

https://static.news.ru/photo/ce0636ec-eb62-11ea-bc2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замдиректора Института физики атмосферы РАН Владимир Семёнов опроверг прогноз, согласно которому грядущая зима в России окажется «суровой», потому как проходящее лето было жарким.

По словам учёного, погода за одно время года не может оказать помощь в прогнозировании будущих климатических условий.

Таких прогнозов делать нельзя, летние условия никак нам не помогают прогнозировать ни осень, ни зиму. С точностью на 90% мы делаем прогноз погоды на пять дней с помощью гидродинамических моделей, — цитирует Семёнова ТАСС.

Эксперт заметил, что статистический прогноз гораздо слабее. Его оправдываемость, как правило, находится на уровне 60–65%.

Как подчеркнул Семёнов, прямая или обратная зависимость между погодой в разные сезоны отсутствует. Поэтому наука не может предсказать суровую или тёплую зиму с вероятностью в 90%. Эксперт сказал, что это «физически невозможно».

Как ранее писал NEWS.ru, зима в России с вероятностью примерно 90% будет «суровой». Об этом заявила климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. По её словам, холода будут стоять серьёзные, но, скорее всего, не всю зиму. Придёт она уже в ноябре, подчеркнула климатолог.