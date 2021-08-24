Учёный оценил возможность существования антитела от всех штаммов COVID

В том, что учёные США нашли антитело, которое действует на все варианты коронавируса, нет ничего удивительного. Об этом «Радио 1» сообщил микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

Как пояснил специалист, все варианты коронавируса затрагивают только один участок мутаций, влияя при этом лишь на способность связывания, на симптоматику и на течение заболевания.

Вирус не настолько сейчас изменился, чтобы говорить о том, что вообще есть какая-то проблема в его изменчивости. И все первые вакцины должны работать и против вновь появляющихся вариантов, потому что они делались на основе S-белка, — отметил Зверев.

Микробиолог добавил, что помимо антител, необходимых для формирования иммунитета к коронавирусу, есть ещё и клеточный иммунитет. Он связан с образованием клеток памяти, которые, даже когда исчезнут антитела, смогут узнать вирус.

Ранее сообщалось, что учёные из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили антитело, которое может нейтрализовать все известные мутации коронавирусной инфекцией.