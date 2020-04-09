Учёный оценил влияние прививки БЦЖ на риск заболеть коронавирусом

https://static.news.ru/photo/af88fd94-7a5b-11ea-97d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто прокомментировал идею прививать противотуберкулёзной вакциной, чтобы уберечься от коронавируса. По его словам, такие теории есть, но официального подтверждения этого не существует.

Я бы не говорил, что это конспирологические теории. Мы потом проанализируем группы: чем они были вакцинированы, когда, какими вакцинами. Это будет многофакторный анализ, — цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что содержащиеся в литературе сведения об эффективности БЦЖ от коронавируса заставляют задуматься о вакцинации, однако нужно помнить о том, что вакцина начинает действовать на организм не ранее чем через месяц.

Ранее cотрудники американского колледжа остеопатической медицины заявили, что вакцина БЦЖ (прививка от туберкулёза) может защищать от коронавирусной инфекции. Исследователи полагают, что различие в доле смертей от COVID-19 в разных странах может быть связано с вакцинацией БЦЖ, писал NEWS.ru.