https://static.news.ru/photo/22471c9c-3d46-11ea-8648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что угроза распространения опасного коронавируса в России отсутствует. Об этом сообщает RNS.

По словам специалиста, отечественные санитарно-эпидемиологические службы хорошо подготовлены для того, чтобы остановить заболевание.

Вирус опасен, но у него мало шансов распространиться. Больной изолирован, профессиональные медицинские службы отреагировали. Поэтому я думаю, что это будет также, как и с любым заносом даже самого опасного инфекционного заболевания, — отметил Зуев.

Также он напомнил о заносе в Россию лихорадки Эбола. Специалист оценил квалификацию врачей, которые не позволили развитья эпидемии в стране.

Как ранее писал NEWS.ru, число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17. Об этом сообщили в комитете по вопросам здравоохранения провинции Хубэй. Именно здесь была зарегистрирована вспышка заболевания.