Учёный объяснил исчезновение новых видов животных в России

Деятельность человека приводит к тому, что в России постоянно погибают новые виды животных. Об этом «360» рассказал заведующий Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Валентин Ильяшенко.

Под влиянием человека и по другим причинам, например, изменение климата, они вымирают. Сейчас идёт засуха, не все виды могут её выдержать, — объяснил эксперт.

Ещё одной причиной исчезновения становится бесконтрольная охота, и Россия не может контролировать её самостоятельно. Так, при перелёте птиц в тёплые станы они могут отстреливаться на территории других государств, сообщил учёный.

Также на популяцию животных влияет сельское хозяйство и последующее изменение климата. Постоянные лесные пожары по всему миру не дают возникнуть новым видам животных, как было раньше, потому что они просто не успевают приспособиться, резюмировал Ильяшенко.

Ранее стало известно, что по результатам последней инвентаризации в России 11 объектов животного мира считаются исчезнувшими. Это означает, что вымерли последние представители этих видов. Речь идёт, в частности, о красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, тюлене-монахе и лошади Пржевальского.