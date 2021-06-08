Учёный об индексации пенсий: правительство экономит на бедных

https://static.news.ru/photo/9f8d9d60-c84c-11eb-a245-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Власти отказываются от индексации пенсий работающим пенсионерам, потому что они привыкли решать свои проблемы за счёт малообеспеченных слоёв населения. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал преподаватель МГУ имени Ломоносова и активист профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов.

Правительство по-прежнему пытается решить свои текущие краткосрочные проблемы за счёт бедной части общества. Проблемы эти вызваны предшествующей недальновидной экономической и налоговой политикой. Власти ненадолго затыкают дыры, но создают новые и новые проблемы, — сказал учёный.

По мнению Лобанова, растущий разрыв в пенсиях между работающими и неработающими пенсионерами ведёт к тому, что первые переходят на работу без оформления и «теряют защиту своих прав со стороны трудового законодательства, становятся бесправными перед лицом работодателя, а бюджет и Пенсионный фонд недополучает налогов и отчислений с их зарплат».

При этом он раскритиковал позицию Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), которые, по его мнению, срослись с партией «Единая Россия» и озабочены «только сохранением собственности, доставшейся от времён СССР».

Ситуация с пенсиями настолько вопиющая, что изображать своё недовольство ей вынуждено даже полностью сервильное руководство ФНПР. Однако как всегда их реакция ограничивается письмами и телеграммами наверх, которые ничего не значат и никого ни в чём не убеждают. Если бы руководство ФНПР вывело на улицы хотя бы свой бюрократический аппарат, который составляет тысячи человек, это было бы весомо и повлияло на ситуацию. Однако им это не нужно, — резюмировал Лобанов.

Ранее председатель ФНПР Михаил Шмаков попросил президента Владимира Путина решить вопрос с отменой заморозки индексации пенсий работающим россиянам, введённой с 2016 года.