Учёный назвал способ спастись от опасных мутаций коронавируса

Единственным способом спастись от будущих мутаций коронавируса является вакцинация. Об этом «360» рассказал вирусолог профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Специалист не исключил, что со временем могут появиться новые штаммы SARS-CoV-2, которые будут опаснее уже существующих. Противостоять их появлению могут лишь разработанные вакцины.

Слава Богу, пока все вакцины, которые разработаны, хорошие вакцины, они все работают. Они не так эффективны, как с предыдущим штаммом, но всё-таки работают, и поэтому надо прививаться, — отметил вирусолог.

Он пояснил, что активная вакцинация в состоянии остановить мутации COVID-19, поскольку этот процесс проходит интенсивнее при быстром распространении вируса.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что появление более опасного штамма COVID-19 зависит исключительно от количества вируса в популяции.

Как сообщил накануне директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, существует угроза появления более опасного штамма коронавируса, чем «дельта». По его мнению, чем больше вариантов коронавируса, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернёмся в самое начало пандемии.