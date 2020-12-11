Учёный назвал самый эффективный способ распознать рак

https://static.news.ru/photo/8cdca15a-3c03-11eb-9389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наиболее точным методом распознавания рака является тот, при котором применяются радиоактивные частицы, лучше других выявляющие развитие онкологии, заявил ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Рамиз Алиев.

Учёный отметил, что ядерная медицина предполагает введение в организм человека препарата с содержанием радиоактивного изотопа, который способен показать нужную информацию, сообщает URA.ru.

Мы можем понять, что происходит в организме человека, — отметил Алиев.

Он добавил, что метод диагностики рака радиоактивными изотопами является одним из наиболее эффективных и современных. Если в организме человека есть злокачественная опухоль, то там накапливаются радиоактивные вещества. Именно поэтому метод радионуклидной диагностики показывает как наличие, так и местоположение опухоли в организме.

Как сообщал NEWS.ru, ранее американские онкологи рассказали, как распознать рак по смеху. Они установили, что рак лёгких при частом бессимптомном протекании всё-таки проявляется через смех.

Между тем, врач-диетолог из ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала, какие продукты способны предотвратить появление злокачественных опухолей в организме.