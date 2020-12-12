Учёный назвал самые опасные по COVID-19 регионы России

https://static.news.ru/photo/b9f74a4a-3dc6-11eb-af3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, в каких регионах России складывается наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом с точки зрения распространения инфекции.

Тавадян отметил, что для классификации регионов используется составленная на основе статистики карта, на которой регионы раскрашены в зелёный, жёлтый и красный цвета сообразно уровню коронавирусной угрозы, передаёт РИА Новости.

На данный момент, по словам специалиста, «красным» не является ни один регион страны, однако в России есть субъекты, в которых угроза распространения коронавируса выше, чем в остальных.

Основная часть регионов уже находится на плато, как мы и предсказали в предыдущей статье. Если сравнить показатель R — индекс распространения заболевания, то как индикатор он даст представление о регионах, уже прошедших плато или приблизившихся к нему, — пояснил специалист.

Всего на карте регионы разбиты на четыре группы по уровню угрозы. «Зелёные» имеют коэффициент распространения в 0,9, «светло-жёлтые» — 0,9–1,0, «оранжевые» — 1,0–1,1, «светло-красные» — 1,1–1,2 и «тёмно-красные» — 1,2.

Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. То же самое касается Санкт-Петербурга, где тоже уже видно плато. К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года, — поделился прогнозом Тавадян.

Наиболее опасными, «светло-красными», являются три региона — Дагестан, Крым и Брянская область. «Тёмно-зелёные» регионы с ярко выраженным затуханием — Москва, Кострома, Горный Алтая и Чукотка. «Светло-зелёных» оказалось 23 региона, ещё 55 субъектов имеют «оранжевый» цвет.

Как сообщал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что принимаемые ограничительные меры позволили затормозить рост числа ежедневно фиксируемых случаев COVID-19 в городе.

За последний месяц ситуация с коронавирусом в Петербурге была одной из самых драматичных. В этом году смертность в Санкт-Петербурге превысила рождаемость, кроме того, каждый 12-й умерший от коронавируса оказался из Северной столицы.