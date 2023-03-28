Учёный назвал причину популярности убившего студентку иммуномодулятора Доктор медицины Власов: препарат «Лаеннек» привлекает россиян идеей о влиянии свойств плаценты на здоровье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гепатопротектор «Лаеннек», который как иммуномодулятор принимала погибшая студентка МГМУ имени Сеченова, популярен среди россиян из-за идеи о свойствах плаценты — органа, который привлекает внимание своей сексуальностью и загадочностью. При этом схема его изготовления является средневековой, а эффективность — под вопросом. Об этом NEWS.ru рассказал доктор медицинских наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.

«Лаеннек» — это один из препаратов, который сегодня находится на российском рынке, а до этого был на лекарственных рынках многих стран. Постепенно с развитых лекарственных рынков они уходят, потому что технология и сама идея их изготовления являются по большому счёту средневековыми. <...> [Он] позиционируется как вытяжка из плаценты — органа человеческого тела, который привлекает внимание своей сексуальностью и загадочностью, — полагает учёный.

По словам Власова, у таких препаратов, как правило, нет серьёзных доказательств их эффективности или безопасности. Однако, констатирует доктор медицины, производители обычно достигают удовлетворительного профиля безопасности, то есть их использование не приносит большого вреда большинству людей при правильном применении.

Что касается эффективности, то <...> доказательств того, что они приносят хоть какую-то пользу, в серьёзных исследованиях не получено. Их популярность полностью основана на использовании идеи причудливого и загадочного влияния плаценты или какой-то вытяжки из мозгов, — добавил Власов.

По его мнению, препараты, подобные «Лаеннеку», «не должны присутствовать на цивилизованном лекарственном рынке».

Однако, как мы видим, глупых потребителей достаточно много — они несут деньги, государство получает налог с продаж этих бессмысленных препаратов, и этот бизнес продолжает крутиться, — резюмировал учёный.

Также Василий Власов объяснил NEWS.ru, как студентка Сеченовки могла умереть от биологического препарата.

Ранее сообщалось, что в столице заведено уголовное дело за продажу через интернет иммуномодулирующего средства «Лаеннек», после вливания которого недавно скончалась студентка Сеченовского университета. Контрольная закупка, выявившая преступную схему, прошла ещё 6 февраля, но дело об обороте фальсифицированных лекарственных средств возбудили только 27 марта.

Столичное управление СК начало проверку по факту смерти студентки от септического шока после инъекции этим иммуностимулирующим препаратом. Госпитализирована москвичка была в середине марта вместе со своим другом Дмитрием Жулиным, который тоже использовал капельницы с упомянутым средством. Молодой человек выжил и готовится к выписке.