https://static.news.ru/photo/51f08ec4-6db1-11ea-8bcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Супруга биолога из Новосибирска считает, что муж специально довёл её до психиатрической лечебницы, чтобы забрать к себе их детей.

Как пишет «КП-Новосибирск», после третьих родов у Марии от физической и эмоциональной усталости начало подниматься давление до 180, болели глаза и спина, началась послеродовая депрессия. Одновременно муж завёл на стороне роман с аспиранткой. Супруг, который в это время был сосредоточен на защите диссертации, предложил ей обратиться к психиатру за помощью. Ничего не подозревая, женщина пошла к специалисту, откуда её насильно увезли в психиатрическую лечебницу. В больнице Марию накачали лекарствами, от которых она очнулась только спустя несколько суток. Позднее муж шантажом вынудил её согласиться на развод и отдать ему старших детей на воспитание.

С лета 2019 года он стал писать жалобы на бывшую жену в администрацию Ленинского района города Томска. В жалобах говорилось, что Мария якобы не может воспитывать девочку, потому что не имеет постоянного источника дохода, страдает психическим заболеванием, ведёт аморальный образ жизни. В результате суд передал отцу и младшего ребёнка. С тех пор женщина не может увидеть своих детей, а сам учёный стал жить с той самой аспиранткой.

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