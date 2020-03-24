Супруга биолога из Новосибирска считает, что муж специально довёл её до психиатрической лечебницы, чтобы забрать к себе их детей.
Как
С лета 2019 года он стал писать жалобы на бывшую жену в администрацию Ленинского района города Томска. В жалобах говорилось, что Мария якобы не может воспитывать девочку, потому что не имеет постоянного источника дохода, страдает психическим заболеванием, ведёт аморальный образ жизни. В результате суд передал отцу и младшего ребёнка. С тех пор женщина не может увидеть своих детей, а сам учёный стал жить с той самой аспиранткой.
Ранее NEWS.ru писал, что стоматолог Антон Криворотов своим поступком вынудил самую яркую участницу реалити-шоу «Холостяк», кубинскую модель Барбару Пино собрать вещи. 26-летнюю девушку возмутило то, что Криворотов связался с её бывшим мужем и начал копаться в их семейной жизни. При этом Пино не раз говорила, что отношения и развод с супругом были сложными, а с мужчиной Барбара не общалась уже шесть лет. Из-за этих болезненных отношений участница шоу скрывает имя своего бывшего.
Добавьте наши новости в избранные источники