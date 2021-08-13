Учёные заявили, что «Спутник V» безопасен для мужской репродуктивности

Учёные под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина выяснили, что вакцина от коронавируса «Спутник V» не влияет на репродуктивную функцию мужчин. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом сам коронавирус как раз значимо ухудшает качество спермы. Учёные оценивали уровень гормонов и спермограмму и провели генетический анализ.

Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19, — сообщается в исследовании.

У привитых «Спутником V» никаких отклонений от нормы не обнаружили.

Ранее о влиянии прививки на «мужское здоровье» рассказал теледоктор Александр Мясников.