Учёные завершают испытания «ЭпиВакКороны» на пожилых людях

https://static.news.ru/photo/1bf329a8-3fa2-11eb-879e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Клинические испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на пациентах старше 60 лет завершаются 16 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сегодня заканчиваются клинические исследования по использованию этой вакцины для лиц старше 60 лет, — сказала она.

По её словам, у медикамента практически нет противопоказаний. Кроме того, у всех добровольных участников испытаний выявлены антитела к COVID-19.

Такое заявление она сделала в ходе встречи глав, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения стран БРИКС, передаёт РИА Новости.

Накануне Попова также рассказала, что учёные 17 научных учреждений в России ведут работу над созданием 26 вариантов вакцины от коронавируса.

16 декабря российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории России.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

Как писал NEWS.ru, в России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.