https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что первоисточником нового коронавируса 2019-nCoV могут являться летучие мыши.

Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Medical Virology . Специалисты относят китайский новый коронавирус к зоонозным вирусным заболеваниям, то есть, человеку он передался от животных. Учёные выяснили, что первоисточником 2019-nCoV являются летучие мыши.

К человеку вирус попал от змей — в организме рептилий вирусный белок мутировал. На оптовом рынке в Ухане, который стал очагом заражения, продаются кобры и ленточные крайты. Именно в этих змеях мог быть вирус. В дикой природе эти рептилии зачастую охотятся летучих мышей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что у двоих пациентов, которые попали в больницу с подозрением на заражение новым вирусом 2019-nCoV, нет признаков болезни.