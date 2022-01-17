Учёные выявили возможность низкого IQ у детей непривитых беременных женщин

Результаты исследований учёных показали, что если непривитая беременная женщина перенесла коронавирус, то IQ у её ребенка может быть на 20% ниже, чем у остальных детей. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает РИА Новости.

Если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития, — сказал Горелов, уточнив что если заниматься с ребенком, то можно догнать отставание, но изначально вводные именно такие.

В России за сутки выявлено 30 726 случаев коронавируса, что стало максимумом с 10 декабря 2021 года. Всего за время пандемии заболели 10 834 260 человек, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. За сутки скончались 670 заболевших, что стало вторым днём подряд с числом летальных исходов, не превышающим 700.

Оперштаб отмечает , что всего за пандемию умерло 321 990 человек. За сутки в России полностью выздоровели 19 756 граждан, всего из больниц выписался 9 878 371 пациент.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7529 против 6480 днём ранее, до 2 096 233. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 31 октября 2021 года. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 67 против 70 днём ранее, до 37 944 человек.

Также в тройку субъектов России с наибольшим числом случаев вошли Санкт-Петербург (4132) и Московская область (3388 случаев). Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии (20), Ненецком автономном округе (7) и Чукотском автономном округе (3).