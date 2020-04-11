Учёные выявили новую причину появления смертельных вирусов

https://static.news.ru/photo/08cb7eb0-7bd6-11ea-ae8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Появление новых вирусов в природе связано со стремительными изменениями окружающей среды. К такому выводу пришли учёные, проанализировав данные о вирусах, переданных человеку от животных.

Как сообщили специалисты, есть всего три категории животных, от которых исходит наибольшая опасность. Чаще всего эпидемии распространяются через одомашненных млекопитающих. Во втором случае вирусы попадают в организм человека от диких животных. К ним, в частности, относятся некоторые грызуны, летучие мыши и приматы. Заключают этот список виды, находящиеся на грани вымирания из-за охоты и торговли животными, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, в России прокомментировали вероятность искусственного происхождения коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство специалистов всё же придерживается версии о том, что вирус появился в естественных условиях.