Учёные выяснили, как зависит размер зарплаты от опыта работы

Эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон и Евгения Чернина провели анализ того, в каком возрасте россияне зарабатывают пиковую сумму и как это зависит от их трудового стажа. Выяснилось, что больше всего жители страны получают на 15–19-м году работы, а затем цифры начинают резко снижаться, передаёт РБК.

Эксперты ВШЭ рассматривали взаимосвязь опыта работы и часовых заработных плат на основе данных за последние 20 лет. Выборка составлялась по информации о найме мужчин с высшим образованием и без него со стажем 40 лет, не получающих в момент работы образование и пенсию. Информацию о женщинах добавили позднее: в базовой выборке они не могли участвовать из-за перерывов, связанных с декретами.

Учёные сделали вывод, что россияне вне зависимости от наличия высшего образования получают максимальную зарплату только на 15-19-м году стажа. Затем, дойдя до пика, их заработок начинает резко снижаться. Траекторию роста и падения зарплат россиян сравнивают с перевёрнутой литерой U.

Уменьшение заработка эксперты связывают со «штрафами» за «устаревание советского человеческого капитала». В числе причин снижения зарплат учёные также назвали экономические шоки прошедших лет.

Из каждого экономического шока мы выходим со снижением заработных плат, а механизм непрерывного накопления человеческого капитала рушится, — пояснил Владимир Гимпельсон.

По словам учёных, российский профиль зарплат нестандартный. При сравнении аналогичных данных с другими странами ситуацию считают атипичной, поскольку она не похожа на то, что наблюдается в развитых или развивающихся странах. В первой группе стран зарплаты растут поступательно и напрямую зависят от опыта работы, во второй — траектория роста более ровная, а падение не настолько значительное, как в РФ.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще брать кредиты и пользоваться займами. По данным экспертов, проблема роста цен усугубляется тем, что доходы людей падают, поэтому они вынуждены идти к кредиторам.