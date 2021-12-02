Учёные выяснили, в какую погоду совершается большее количество самоубийств

Учёные из университетов ООН, Сассекса и Женевы, а также из Университетского колледжа Лондона, опираясь на данные из 60 стран, полученные с 1979 по 2016 год, установили, что большее количество самоубийств совершается во влажную погоду, чем в сухую и жаркую. Исследователи считают, что глобальное потепление может крайне негативно повлиять на психическое здоровье людей, пишут argumenti.ru.

Если говорить о психическом здоровье, то здесь довольно много связей. У людей появляется беспокойство, им трудно заснуть, все становится невыносимым. Недостаток сна, кстати, массовое явление. Заснуть в жаркую погоду трудно, ещё труднее заснуть в период влажности, — заявила соавтор исследования доктор Соня Айеб-Карлссон.

По имеющимся данным, влажность негативно влияет на способность тела регулировать температуру. Повышенный дискомфорт вводит организм в шок и может негативно повлиять на состояние людей, страдающих от психических расстройств. Учёные установили, что это может особенно негативно сказаться на людях, принимающих антидепрессанты, так как эти лекарственные препараты также влияют на способность тела регулировать температуру.

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