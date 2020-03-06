Американские учёные пришли к выводу, что кофеин помогает принимать решения, поскольку активизирует так называемое конвергентное мышление. Их работа
Психологи Дарья Забелина из Арканзасского университета и Пол Сильвия из Университета Северной Каролины в Гринсборо провели ряд экспериментов с добровольцами. Подопытные принимали кофеин (200 мг) и проходили тесты на творческое мышление и принятие решений.
200 миллиграммов кофеина значительно улучшили решение проблем, — сообщила Забелина.
По её мнению, это происходит из-за того, что кофе активизирует так называемое конвергентное мышление и помогает сконцентрироваться. При этом он совсем не стимулирует творчество, как считалось ранее, но и не мешает ему.
Как писал NEWS.ru, учёные разработали математическую формулу, позволяющую приготовить «идеальный кофе». Они пытались сократить расход кофейных зёрен и оптимизировать процесс варки напитка, чтобы добиться повторяемости его вкуса.
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