Учёные выяснили, что перевёрнутое пространство повышает креативность людей Специалисты ЮФУ провели исследование с попаданием людей в перевёрнутое пространство

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Сотрудники Академии психологии и педагогики Южного федерального университета провели новое исследование, в котором изучали, как выход из привычных условий влияет на поведение человека. Как выяснилось по результатам эксперимента, при нахождении в перевернутом пространстве у людей повышается креативность, сообщает «Газета.ru».

Именно в таких условиях необходима актуализация творческих ресурсов личности, поскольку у человека нет опыта нахождения решения и поведения в новых для него условиях. Следовательно, именно в непривычной для человека среде ему легче отказаться от привычных шаблонов и стереотипов, которые могут стать барьерами для нахождения эффективного решения, — рассказали исследователи.

В качестве среды для исследования учёные использовали «Перевёрнутый дом» — пространство под наклоном в нескольких плоскостях. В эксперименте участвовали группы добровольцев разных возрастов: от девяти до 11 лет, от 14 до 16 лет и от 20 до 23 лет.

В ходе исследования специалисты обнаружили, что в условиях перевёрнутого пространства у человека повышается гибкость и оригинальность мышления. При этом взрослые способны генерировать большое количество идей, а дети — меньшее.

Кроме того, разные группы по-разному адаптировались к новым условиям. Легче всего адаптировались к перевёрнутому пространству дети в возрасте с 14 до 16 лет. При этом сложнее всего приходилось людям в возрасте с 20 до 23 лет.

Эксперты также занимались анализом динамики изменений биоэлектрической активности коры головного мозга до того, как участники эксперимента попали в интерактивное пространство, и уже во время нахождения в нём.

Результаты исследования позволили специалистам прийти к выводу о том, что в условиях интерактивного пространства развивается креативность. В таких условиях возникает необходимость актуализации творческих процессов, поскольку человеку необходимо перестраиваться под новые обстоятельства.

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