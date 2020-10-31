Учёные выяснили, что люди в очках намного реже заражаются COVID-19

https://static.news.ru/photo/166b8254-1bdb-11eb-8f3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские учёные выяснили, что среди тех, кто носит очки, число заражённых ниже. Об этом рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

По данным исследователей из КНР, люди в очках оказываются инфицированы новым вирусом в пять раз реже, чем остальные. Это особенно заметно именно в Китае, так как там из тех, кто имеет проблемы со зрением, 80% предпочитают носить очки, а не контактные линзы, передаёт «Российская газета».

Как пояснил Нетесов, основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз. Именно поэтому ношение маски ниже носа не имеет никакого эффекта и не снижает риск заразиться. Потеря обоняния в первую очередь говорит о том, что заражение произошло именно через нос.

По поводу эффективности масок опубликована масса противоречивых утверждений. И первые выводы одного из исследований действительно показали, что 85% зараженных носили маску постоянно, либо часто. Однако половина из этих 85% заразились от членов своей семьи. Дома они, естественно, маски не носили, — пояснил эксперт.

Вирусолог напомнил также, что если двое носят маску, то вероятность получения инфекции от одного к другому снижается в тысячи раз, а прикосновения руками к лицу повышают риск занести вирус в организм, так как, по информации китайских учёных, новая инфекция живёт на коже до 12 часов.

Как писал NEWS.ru ранее, показатели фитнес-браслетов могут указать на то, что человек заразился коронавирусом, считают американские учёные.