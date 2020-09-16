Учёные выяснили, что детёныши черепах умеют распознавать лица

Эксперимент группы учёных показал, что новорождённые черепахи инстинктивно распознают изображения, похожие на лица или морды, и тянутся к ним.
Трое исследователей из Университета Лондона, а также Университета Тренто провели тест с участием 136 черепашьих детёнышей,
Они создали серию изображений из чёрных квадратов на белом фоне, некоторые из которых условно повторяли форму лица — два глаза и рот. На стенках вольера расположили чередующиеся рисунки, среди которых — схематичное изображение лица. Затем в этот вольер запускали молодых черепашек и смотрели за их реакцией.
В 70% случаев черепаха интересовалась изображением в форме лица, остальные изображения не вызывали у маленьких рептилий отклика.
Такое поведение не очень характерно для черепах, так как это не социальные животные и в природе детёныши редко получают помощь от родителей в детстве, отметили учёные. Однако подобное поведение часто фиксируется у млекопитающих.
Возможно, данный эксперимент показывает на наличие общего предка у современных зверей и черепах, говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные обнаружили прямого потомка динозавра среди современных животных.
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