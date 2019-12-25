https://static.news.ru/photo/27a2c4b2-26fc-11ea-b30e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследователи Госуниверситета управления проанализировали трудовой стаж действующих руководителей российских федеральных министерств и ведомств и пришли к выводу, что в среднем карьерный путь до министерских портфелей занимает около 20 лет.

Мы посчитали среднюю скорость карьеры глав 72-х российских министерств и руководителей федеральных ведомств и служб, рассчитав среднюю продолжительность их стажа на момент назначения на рассматриваемый пост, — рассказала ТАСС руководитель этой научной работы, директор Центра изучения российской элиты ГУУ Ольга Крыштановская.

Она добавила, что средний возраст федеральных министров в настоящее время составляет 53 года. Их заместители в основном на 2,5 года моложе, своих постов они достигают в среднем за 16 лет, а у восьми нынешних замов, рождённых в 1980-е годы, карьерный путь занял меньше 10 лет.

По данным исследователей, медленнее всего карьера строится в Минспорте (путь до поста замминистра занимает 33 года), в Росгвардии (32,6 года) и МВД (32,5 года). Быстрее всего продвигаются по службе в Минэкономразвития, Минобрнауки, Минкультуры и Минздраве.

Как писал NEWS.ru, глава РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий с 2020 года введение электронных трудовых книжек. Однако инициатива не отменяет использование бумажного варианта документа. Проект даёт работодателю право в электронном виде собирать данные о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника. Информацию руководители начнут ежемесячно отправлять в информационную систему Пенсионного фонда России. Согласно документу, работники получат возможность запрашивать у своего работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном формате.