Учёные спрогнозировали темпы развития пандемии в России

https://static.news.ru/photo/0d9601d0-8208-11ea-b65b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию. К такому выводу пришёл сотрудник Молодёжного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.

По словам эксперта, в России наблюдается не экспоненциальный рост числа заражённых, а субэкспоненциальный. Он намного медленнее.

Это означает, что пика эпидемия в нашей стране достигнет к середине мая с выходом на плато к первой декаде июня, — заявил Каримов.

Также он добавил, что в стране очень много «скрытых носителей» коронавирусной инфекции. Их число не определяется.

На сегодняшний день в России зафиксировано 36 793 случая заболевания. Выздороветь удалось 3057 пациентам. От болезни скончались 313 человек.

Как ранее информировал NEWS.ru, в Москве начали проводить тесты на COVID-19. Этим занялись 12 частных лабораторий.