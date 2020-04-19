Учёные спрогнозировали темпы развития пандемии в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию. К такому выводу пришёл сотрудник Молодёжного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.
По словам эксперта, в России наблюдается не экспоненциальный рост числа заражённых, а субэкспоненциальный. Он намного медленнее.
Это означает, что пика эпидемия в нашей стране достигнет к середине мая с выходом на плато к первой декаде июня, — заявил Каримов.
Также он добавил, что в стране очень много «скрытых носителей» коронавирусной инфекции. Их число не определяется.
На сегодняшний день в России зафиксировано 36 793 случая заболевания. Выздороветь удалось 3057 пациентам. От болезни скончались 313 человек.
Как ранее информировал NEWS.ru, в Москве начали проводить тесты на COVID-19. Этим занялись 12 частных лабораторий.
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