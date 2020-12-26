Учёные сообщили о способности COVID-19 распространяться по вентиляции

https://static.news.ru/photo/d7e08072-4748-11eb-85d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Южнокорейские учёные определили, что коронавирус способен распространяться в рамах одного многоквартирного дома через вентиляцию. К таким выводам эксперты пришли на основании ряда исследований после того, как жители одного из домов в Сеуле заразились COVID-19, не контактируя друг с другом.

В августе несколько семей, проживающих в одном многоквартирном доме в столице Южной Кореи, переболели коронавирусной инфекцией примерно в одно и то же время. Все заразившиеся проживали на разных этажах дома, не были знакомы друг с другом и не контактировали между собой, пишет Lenta.ru.

Изначально коронавирус был выявлен у семьи, проживающей на шестом этаже здания, затем положительный результат на COVID-19 подтвердился у тех, кто проживал этажом ниже, а ещё через некоторое время больные коронавирусом были выявлены и в квартире на четвёртом этаже. Также коронавирусная инфекция была обнаружена у членов семей, которые жили на десятом и одиннадцатом этажах здания.

Выяснилось, что все квартиры, где были выявлены случаи заражения COVID-19, связаны общей системой вентиляции, через которую инфекция смогла передаваться от одного жителя дома к другим. Исследования южнокорейских учёных подтвердили, что коронавирус способен распространяться по вентиляционной системе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре призвали к соблюдению всех необходимых карантинных мер при посещении уличных мероприятий, несмотря на то что риск заразиться на открытом воздухе значительно снижается.