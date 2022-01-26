Учёные рассказали о рисках для психики подростков от TikTok

Китайские учёные из Юго-Западного университета выяснили, что увлечение соцсетью TikTok может сказаться на ухудшении рабочей памяти подростков, а также приводить к депрессиям, тревоге и стрессу, говорится в статье журнала International Journal of Environmental Research and Public Health. При этом отмечается, что ухудшению памяти от TikTok больше подвержены девушки, но юноши чаще страдают от получаемых факторов депрессии.

В исследовании приняли участие более трёх тысяч школьников старшего возраста, регулярно просматривающих видео в разработанной в КНР соцсети. Добровольцы заполнили специальную анкету, где определялось влияние соцсети на повседневную жизнь и синдром отмены. Также участники прошли тесты на уровень депрессии, тревожности и стресса.

Как показали результаты исследования, участники, которые были более зависимы от TikTok, больше страдали от депрессий, тревожности и стресса и хуже остальных справились с проверкой рабочей памяти, которая используется для текущей мыслительной деятельности и рассуждений.

Как полагают учёные, соцсети оказывают опосредованное влияние на рабочую память — через повышение тревожности и склонности к депрессии. Только в этом случае испытуемые справлялись хуже с заданиями на память.

TikTok стал самым посещаемым ресурсом 2021 года. Эта соцсеть обогнала лидера 2020 года — сайт Google. TikTok вышел на первое место уже в феврале прошлого года и до августа платформа для создания и просмотра коротких видео никому не уступала лидерства. При этом в 2020 году сеть занимала лишь седьмое место. Google, уступив лидерство, переместился на второе место, а третье заняла социальная сеть Facebook.