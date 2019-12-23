https://static.news.ru/photo/8ea25166-bafd-11e9-8b4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kati/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные выяснили, что на самочувствии и успеваемости школьников благотворно сказался гибкий график, при котором они сами решают, во сколько приходить на занятия. Об этом сообщает журнал Sleep.

Специалисты провели эксперимент в средней школе города Альсдорфа в Западной Германии: старшеклассникам был предоставлен выбор, приходить на занятия к восьми или девяти утра. Такое исследование с индивидуальным выбором проводилось впервые.

Когда учащимся предоставляют гибкую систему, их субъективные параметры улучшаются. Кроме того, они могут иногда использовать эту возможность, чтобы просто выспаться в середине недели, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Тилля Реннеберга.

Уточняется, что лишь 39% учеников приходили в школу к девяти утра чаще двух раз в неделю, однако самочувствие и успеваемость улучшились у всех. По мнению учёных, такой результат связан с внутренней свободой и возможностью управлять своим временем.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пересмотреть формы регулирования времени труда человека. Он отметил, что государство должно задуматься о введении более гибкого графика.