Учёные выяснили, что на самочувствии и успеваемости школьников благотворно сказался гибкий график, при котором они сами решают, во сколько приходить на занятия. Об этом сообщает журнал Sleep.
Специалисты провели эксперимент в средней школе города Альсдорфа в Западной Германии: старшеклассникам был предоставлен выбор, приходить на занятия к восьми или девяти утра. Такое исследование с индивидуальным выбором проводилось впервые.
Когда учащимся предоставляют гибкую систему, их субъективные параметры улучшаются. Кроме того, они могут иногда использовать эту возможность, чтобы просто выспаться в середине недели, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Тилля Реннеберга.
Уточняется, что лишь 39% учеников приходили в школу к девяти утра чаще двух раз в неделю, однако самочувствие и успеваемость улучшились у всех. По мнению учёных, такой результат связан с внутренней свободой и возможностью управлять своим временем.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пересмотреть формы регулирования времени труда человека. Он отметил, что государство должно задуматься о введении более гибкого графика.
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