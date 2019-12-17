https://static.news.ru/photo/578e0e7e-20cc-11ea-b533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guenther Schwermer/imageBROKER.com/Global Look Press

Ощущение азарта у человека — результат влияния общества и гормона дофамина. Одно без другого не несёт фатальных рисков, как полное сочетание слагаемых, отмечают американские учёные.

Чтобы начать играть в азартные игры или регулярно начать соревноваться в чём-либо, достаточно благоприятной для этого окружающей среды. Однако азарт, как правило, появляется уже в процессе, напоминают специалисты.

Одним из главных факторов является неопределённость. Именно из-за неё организм начинает вырабатывать заветный гормон счастья. Его высвобождение происходит в тех же областях мозга, что и во время употребления наркотических веществ, пишет «Политика сегодня».

Вместе с тем азарт учёные считают полезным. Он среди прочего помогает человеку выдерживать конкуренцию, добиваться лидерства и успехов в жизни. Ко всему прочему азартные люди способны взять на себя ответственность и за процесс, и за результат.

В то же время отсутствие азарта приводит к обратным результатам — человек становится вялым и потерянным, теряет мотивацию и энтузиазм, предупредили специалисты.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Литвы стали более азартны и пристрастились к играм на деньги. Однако всё чаще визитам в казино или в букмекерские конторы они предпочитают ставки в Интернете.