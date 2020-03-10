https://static.news.ru/photo/f5eca78a-62a1-11ea-9a30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Коронавирус нового типа сохраняется в воздухе до 30 минут, а передаваться от инфицированного человека к здоровому может на расстоянии до 4,5 метров. К такому выводу пришли китайские учёные.

Они установили, что это расстояние больше, чем рекомендованные органами здравоохранения всего мира 2 метра. Эти данные специалистам удалось получить после анализа одного их случаев распространения вируса в автобусе дальнего следования. В транспортном средстве оказался заражённый китаец без маски. После поездки с ним в одном салоне коронавирусом нового типа заболели семь человек, в том числе пара, сидевшая от него на расстоянии шести рядов или 4,5 метров. Кроме того, вирус передался пассажиру, который сел в автобус спустя 30 минут с момента высадки инцифированного.

Ученые также установили, что коронавирус может в течение нескольких дней сохраняться на поверхности. В частности, при 37 градусах по Цельсию вирус способен оставаться активным от 2 до 3 дней, передаёт ТАСС.

К 10 марта жертвами инфекции стали 4024 человека. Всего в мире коронавирусом заразились более 113 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянам порекомендовали воздержаться от посещения общественных мест в целях профилактики коронавируса. Меры по предотвращению распространения заболевания опубликовал Роспотребнадзор. В ведомстве советуют гражданам не пользоваться общественным транспортом в часы пик, а также отказаться от походов в торговые центры, на спортивные и зрелищные мероприятия.