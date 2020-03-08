https://static.news.ru/photo/536c9c60-6105-11ea-b035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Универсальной методики по выбору подарков нет, однако существует классификация психотипов по способу восприятия информации. Именно это может помочь при выборе подарка для женщины на 8 Марта.

Об этом рассказала декан факультета психологии, педагогики и дефектологии Донского государственного технического университета, доктор психологических наук, профессор Ирина Абакумова.

По её словам, аудиалы оценивают мир через звуковые образы, визуалы — через зрительные. Поэтому первых можно сводить на концерт, вторых — на художественную выставку, сказала психолог РИА Новости.

Также она выделила людей-гипертимов — энергичных и находчивых. Таким можно подарить что-то, связанное со спортом или экстримом. Тревожным людям лучше подарить то, что может дать им уверенность в себе.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты по этикету и флорист рассказали, какие подарки стоит дарить женщинам на Международный женский день.