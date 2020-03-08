Универсальной методики по выбору подарков нет, однако существует классификация психотипов по способу восприятия информации. Именно это может помочь при выборе подарка для женщины на 8 Марта.
Об этом рассказала декан факультета психологии, педагогики и дефектологии Донского государственного технического университета, доктор психологических наук, профессор Ирина Абакумова.
По её словам, аудиалы оценивают мир через звуковые образы, визуалы — через зрительные. Поэтому первых можно сводить на концерт, вторых — на художественную выставку, сказала психолог РИА Новости.
Также она выделила людей-гипертимов — энергичных и находчивых. Таким можно подарить что-то, связанное со спортом или экстримом. Тревожным людям лучше подарить то, что может дать им уверенность в себе.
Как ранее писал NEWS.ru, эксперты по этикету и флорист рассказали, какие подарки стоит дарить женщинам на Международный женский день.
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