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Учёные предупредили россиян о приближении мощной магнитной бури

18:36, 14 ноября 2020 263
Фото: NASA

В Россию с 19 по 22 ноября придёт сильная магнитная буря, при этом пик её ожидается после 20 ноября. Об этом рассказали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

Учёные института разделяют по степени мощности магнитные бури на пять уровней — от G1 до G5. По их мнению, предстоящая буря ожидается на уровне G1, что означает магнитную бурю первого уровня (слабую). При этом из-за неё нагрузка на магнитосферу будет в два раза превосходить средние показатели.

Магнитной бурей учёные называют «возмущения» в магнитном поле Земли, которые вызваны вспышками на Солнце. Вещество, выбрасываемое светилом в результате вспышки, достигает Земли в виде солнечного ветра, что и вызывает хаотичные изменения в магнитосфере нашей планеты.

Слабая буря может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Магнитные бури способны негативно влиять на самочувствие и даже здоровье человека. Чувствительные к этому явлению люди могут во время магнитных бурь чувствовать головные боли и страдать от гипертонии.

Как писал NEWS.ru, астрономам впервые удалось измерить магнитное поле солнечной короны. Предыдущие измерения были точечными, теперь учёные смогли охватить всю верхнюю часть солнечной атмосферы.

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